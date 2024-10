A Catania nasce la squadra formata unicamente da studenti universitari

Parteciperà al campionato di Terza Categoria

È nato un nuovo progetto targato Cus Catania. Un lavoro che affonda le sue radici nell’Academy calcio avviata al Centro Universitario Sportivo etneo negli anni scorsi a livello giovanile e dai corsi di avviamento allo sport propri del Cus che, per la prima volta dal 2 novembre 2024, vedrà la partecipazione al Campionato di Terza categoria.

Un esordio storico fortemente voluto dal presidente del Cus Catania Luigi Mazzone e dal Rettore dell’Ateneo catanese Francesco Priolo, con una squadra formata unicamente da studenti universitari che rappresenta quindi la massima espressione per il movimento universitario sportivo catanese con una formazione selezionata nel corso dell’open day organizzato negli impianti sportivi del Cus Catania durante l’estate.

Non solo la prima apparizione a livello agonistico in Terza categoria della matricola cusina. Ma anche il debutto nel campionato provinciale Giovanissimi (U15). La grande partecipazione alle selezioni e la voglia di mettersi in gioco hanno permesso di poter dare ancora più corpo al progetto con le due squadre che vestiranno i colori del Cus Catania. Un lavoro portato avanti dal docente universitario Ignazio Barbagallo, impegnato in prima linea nell’avvio del progetto fino al consolidamento attuale.

“Guarderemo al campionato partita dopo partita – spiega Barbagallo ai microfoni ufficiali del Cus -. La sola partecipazione al campionato è di per sé il raggiungimento di un traguardo. Non vediamo l’ora di scendere in campo per divertirci, mettendo tutto il nostro impegno. La squadra formata interamente da studenti universitari, che sono stati selezionati tra 150 atleti circa, è forse l’unica realtà con queste caratteristiche nel panorama nazionale che si affaccia a un campionato federale. Sono 27 i giocatori tesserati Cus Catania per la Terza Categoria“.