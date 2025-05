Custonaci Patrimonio Unesco, presentata la candidatura

Russo: “Conferma la grandezza del patrimonio siciliano”

ROMA – “Questa mattina ho partecipato alla conferenza stampa per la presentazione del dossier di Custonaci come patrimonio culturale per l’Unesco. Questa richiesta si affianca a quella di Gibellina, nominata Capitale italiana dell’Arte contemporanea per il 2026. La candidatura conferma che Trapani e la sua provincia, così come l’intera Sicilia, possiedono un grandissimo patrimonio culturale, diffuso su tutto il suo territorio”, ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo.

“La Riserva di Monte Cofano e il borgo marinaro di Custonaci custodiscono un patrimonio di straordinario valore universale – aggiunge Russo -. Tra questi tesori spicca la Grotta Mangiapane, un sito unico nel suo genere, abitato sin dal Paleolitico superiore e da sempre al centro delle attività umane. La sua rilevanza storica e culturale ha attirato nel tempo l’interesse di studiosi, anche a livello internazionale”.

“Si tratta di un percorso certamente articolato e complesso, ma indubbiamente virtuoso, perché punta a promuovere e valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale di Custonaci. Un territorio che, da tempo, registra una crescente affluenza di visitatori attratti dalla sua sostenibilità paesaggistica e ambientale. Speriamo che questa candidatura, tanto voluta dal sindaco di Custonaci Fabrizio Fonte, che si è speso tanto per raggiungere il risultato, possa essere riconosciuta e premiare l’intero territorio”, conclude Russo.