Da ieri erano dispersi sull’Etna, il Soccorso alpino salva due ragazzi

NICOLOSI (CATANIA) – Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha soccorso due ragazzi dispersi sul versante sud-ovest dell’Etna. Allertati dal 118, i volontari sono partiti da Nicolosi e, interloquendo con i due dispersi, hanno compreso il luogo in cui si trovavano. In poco meno di un’ora sono stati raggiunti e messi in salvo.

Erano partiti nella giornata di sabato con l’intento di raggiungere il rifugio Galvarina e pernottare. Nella serata di sabato non erano riusciti ad individuare la struttura e si erano accampati nei pressi delle colate laviche del febbraio 2025.

Stamattina, nel tentativo di rientrare, hanno perso l’orientamento e hanno richiesto soccorso. Indossavano calzature non idonee ed erano sovraccarichi di attrezzature che ne hanno limitato la capacità di movimento.