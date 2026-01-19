Da Messina a Trapani: scuole chiuse anche martedì per l’allerta meteo

L'elenco aggiornato per ogni provincia

PALERMO – Scuole chiuse in gran parte dell’Isola anche domani, martedì 20 gennaio. Arriva l’ondata di maltempo in Sicilia, con il ciclone Harry che, in base alle previsioni degli esperti, colpirà soprattutto la parte sud-orientale dell’Isola. Le prime piogge e forti venti sono già arrivati nel corso della mattinata di lunedì e, per le prossime ore, è atteso un peggioramento delle condizioni meteo.

La Protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo rossa per domani sulla parte orientale dell’Isola. L’allerta meteo rossa riguarda le province di Enna, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. Ecco l’elenco aggiornato delle zone in cui i sindaci hanno già firmato le ordinanze:

Scuole chiuse in provincia di Agrigento

Nella città di Agrigento il sindaco Francesco Miccichè ha già firmato ieri l’ordinanza che prevede la chiusura per lunedi 19 e martedì 20 gennaio. Scuole chiuse martedì anche a Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Burgio, Lucca Sicula e Ribera, Camastra, Cianciana, Licata

Provincia di Catania

Anche il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha prorogato nel primo pomeriggio l’ordinanza, con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per domani.

E’ stata disposta la chiusura del Giardino Bellini, di tutti i parchi comunali e dei cimiteri, nonché degli impianti sportivi di proprietà comunale. Restano chiusi anche i musei e le biblioteche comunali, così come i mercati storici e rionali. È inoltre prevista la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica necessità, e la sospensione di manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura programmati sul territorio cittadino. Alla cittadinanza il sindaco rivolge l’invito a limitare l’uso dell’auto e a muoversi dalla propria abitazione solo per motivi strettamente indifferibili, adottando la massima prudenza negli spostamenti e evitando l’utilizzo dei ciclomotori.

Attività didattiche sospese pure a Scordia, Acireale, Riposto, Palagonia, Giarre, Mascalucia. E ancora, Linguaglossa, Mascalucia, Tremestieri Etneo, San Pietro Clarenza, Valverde

Interdette le zone costiere

“È raccomandato di non percorrere sottopassi stradali e pedonali – dice l’ordinanza – di non sostare in prossimità di alberi, strutture precarie, cantieri, cartelloni pubblicitari e cornicioni, e di evitare aree già interessate da allagamenti, frane o smottamenti. Particolare attenzione è richiesta nelle zone costiere, dove sono previste mareggiate intense: i residenti delle aree a ridosso della costa sono invitati in via precauzionale ad allontanarsi temporaneamente dalle abitazioni”. È stata inoltre disposta l’interdizione al traffico delle strade adiacenti alle aree costiere più esposte, tra cui il Lungomare da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia, il tratto da via Acque Casse al lido Bellatrix, viale Kennedy, i villaggi a mare e l’area fino a Vaccarizzo, dove è vietato anche il conferimento dei rifiuti

Provincia di Caltanissetta

Scuole chiuse a Caltanissetta e a Gela. E ancora, Mussomeli, Niscemi, Riesi

Scuole chiuse in provincia di Messina

Martedì 20, prorogata la chiusura degli istituti a Messina. Scuole chiuse anche a Furci Siculo, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Antillo, Scaletta Zanclea, Forza d’Angrò, Nizza di Sicilia, Savoca, Brolo, Caprileone, Caronia, Gioiosa Marea,

Scuole chiuse in provincia di Trapani

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole private, ricadenti nel Comune di Trapani. Scuole chiuse anche ad Alcamo e Campobello di Mazara, Castelvetrano, Pantelleria, Marsala.

Provincia di Palermo

Il sindaco di Altofonte, Angela De Luca, ha annunciato l’ordinanza di chiusura. “Sto predisponendo ordinanza di chiusura per le scuole , cimitero ed impianti sportivi. Già in mattinata è stata attivata la C.O.C. ( centro operativo comunale ) e gli uffici di competenza sono allertati, pertanto la polizia municipale, la protezione civile e l’ufficio tecnico sono operativi per le segnalazioni. Si rappresenta che le condizioni meteo sono imprevedibili e per prudenza si chiede di porre maggiore attenzione a tutti i cittadini soprattutto per la segnalazione di raffiche di forte vent. Pertanto Vi invito a non lasciare le macchine sotto gli alberi, ritirare le piante che si trovano appese sui balconi ed evitare si sostare o passare sotto ponteggi o impalcature. Meglio essere prudenti e vi chiedo la massima condivisione”.

Scuole chiuse anche a Villabate, Misilmeri, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Ustica, Terrasini, Cefalù, Collesano. AGGIORNAMENTO

Provincia di Siracusa

Scuole chiuse: Siracusa, Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Solarino, Sortino.

Provincia di Ragusa

Attività didattiche sospese a Ragusa, Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.