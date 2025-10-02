 Da nord a sud dilaga la protesta degli studenti per la Flottilla
Da nord a sud dilaga la protesta degli studenti per la Flottilla

Dalla Università Statale di Milano a Napoli, assemblee e occupazioni
ROMA – Dopo i cortei di ieri sera, terminati nella notte, anche stamattina sono tante le occupazioni, i sit in e le iniziative davanti alle scuole e negli atenei. “La facoltà di Lettere è bloccata”, scrivono gli studenti di Cambiare rotta postando alcuni video davanti alla facoltà a La Sapienza di Roma. E mostrano le aule vuote aggiungendo: “Pronti allo sciopero di domani”.

“Palazzo nuovo è occupato la didattica è bloccata”, scrivono sempre gli studenti di Cambiare rotta a Torino. “Minghetti bloccato perchè la Flotilla è stata attaccata”, si legge da Bologna dove gli studenti di molte scuole sono scesi in piazza.

Gli studenti dell’Università Statale di Milano hanno occupato l’ateneo e si dichiarano pronti per lo sciopero generale convocato per domani a seguito dell’abbordaggio della Global Sumud Flotilla.    

Vengono annunciate assemblee straordinarie al Balbi e un picchetto al Ruffini a Genova. Assemblee anche in molte scuole romane come al Morgagni. “La mobilitazione di ieri alla stazione di Napoli è solo un inizio. Lo avevamo detto e lo faremo”, “blocchiamo tutto”, annuncia Rete Napoli per la Palestina che prevede una manifestazione oggi pomeriggio in piazza del Carmine.

