Da Santa Flavia a Casteldaccia e Ficarazzi: 4 arresti dei carabinieri

L'operazione dei militari della compagnia di Bagheria

BAGHERIA – Quattro arresti in 10 giorni. E’ il bilancio dell’attività dei carabinieri della compagnia di Bagheria nell’ambito dei costanti servizi di prevenzione e contrasto dell’illegalità diffusa.

I militari della stazione di Santa Flavia hanno arrestato un 19enne, palermitano, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato di un’auto in via Meli. L’arresto del 19enne è stato convalidato dal Gip del tribunale di Termini Imerese che ha disposto l’obbligo dimora nel Comune di Palermo.

In un’altra circostanza, i carabinieri della stazione di Santa Flavia hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne, del luogo, già noto alle forze dell’ordine, accusato di inosservanza dei provvedimenti emessi dell’autorità giudiziaria. L’uomo avrebbe manomesso il braccialetto elettronico che gli era stato applicato.

Un altro arresto è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Casteldaccia che hanno fermato un 42enne per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo avrebbe minacciato e spintonato i militari durante un intervento dei militari per portare in una comunità protetta la convivente e i loro figli minori, dopo la denuncia della donna per i presunti maltrattamenti subiti. L’arresto del 42enne è stato convalidato dal Gip del tribunale di Termini Imerese che ha disposto la detenzione in carcere.

Infine, i militari della stazione di Ficarazzi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Palermo nei confronti di un 44enne accusato di evasione.