Da Ustica a Baucina, i candidati in provincia di Palermo

Ecco chi aspira alla fascia tricolore nei comuni al voto

A recarsi alle urne dovrebbero essere quasi in 100 mila, divisi tra i 25 comuni della provincia di Palermo che il 28 e il 29 maggio andranno al voto per rinnovare sindaci e consigli comunali. Tempo di Amministrative anche nel capoluogo siciliano, o per meglio dire nell’area metropolitana, dove i centri coinvolti applicheranno tutti il turno unico.

Le liste sono state presentate e sono al vaglio delle commissioni elettorali, ma intanto è già possibile comporre un quadro di chi è sceso in campo sognando la fascia tricolore. Ad Alimena si sfideranno l’uscente Pino Scrivano e Rosario Musso, mentre a Baucina Fortunato Basile cercherà il bis ai danni di Antonio Liberto.

Tre i pretendenti a Campofelice di Roccella, ossia Michela Taravella (sindaco in carica), il presidente del consiglio comunale Peppuccio Di Maggio e Giulio Giardina. Più articolata la partita a Capaci, dove l’uscente Pietro Puccio dovrà battere la concorrenza di Valerio Vegna ed Erasmo Vassallo. In quel di Campofiorito, invece, i cittadini dovranno scegliere fra Giuseppe Oddo e Luigi Gagliano, mentre a Castronovo di Sicilia tra Vito Sinatra e Vitale Gattuso.

Cefalà Diana vedrà contendersi la poltrona di primo cittadino Giuseppe Cangialosi e Salvatore Sclafani, Collesano dovrà votare uno tra Tiziana Cascio e Giovanni Sapienza mentre Geraci Siculo vivrà la sfida tra Luigi Iuppa e Giovanni Mazzana.

Per Giuliana corrono Francesco Scarpinato e Antonio Scaturro, a Gratteri Giuseppe Muffoletto e Angelo Curcio mentre a Lercara Friddi Luciano Marino e Giuseppe Rizzo. L’ex parlamentare Francesco Ribaudo proverà il bis a Marineo, sfidato da Francesca Salerno; Montemaggiore Belsito assisterà alla competizione fra Antonio Mesi e Rosario Nasca. Passiamo a Roccapalumba, dove i candidati sono Benito Giunta e Raffaele De Vincenzi.

Per Sciara partita a tre con Roberto Baragona, Concetta Di Liberto e Salvatore Rini, così come a Ustica dove puntano alla fascia Salvatore Militello, Diego Altezza e Rocco Fedele. Vicari sceglierà fra Antonio Miceli e Antonio Schifano, mentre Villafrati tra Francesco Agnello e Alessandro Ribaudo.

A Trabia i candidati sono Francesco Bondì, Marianna Piazza, Vincenzo Farruggia e Guido Miccolo; a Casteldaccia Giovanni Di Giacinto e Pippo Pinello; a Cerda Salvatore Geraci e Carmela Riolo.

Ci sarà un solo candidato, invece, a Ventimiglia di Sicilia a Contessa Entellina e a Sclafani Bagni: nel primo caso sarà Girolamo Anzalone, vice uscente, nel secondo il sindaco in carica Leonardo Spera e nel terzo l’uscente Giuseppe Solazzo. In questi casi per essere eletti basterà che a votare vada almeno la metà degli aventi diritto più uno, il che significa che l’avversario da battere sarà l’astensionismo.