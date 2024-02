Nicola D’Agostino: “Acireale ed Acicatena da sempre città sorelle”

L'intervento del deputato forzista

ACICATENA (CATANIA) – Intervento del deputato regionale Nicola D’Agostino nel merito della nota stampa, diffusa dalle segreterie regionale e provinciale del Pd, che accusava la sindaca di Acicatena Margherita Ferro di avere defenestrato i dei dalla giunta comunale.

“Ho letto l’intervento stizzito del Pd – esordisce D’Agostino -, figlio della frustrazione e molto allusivo. In politica però è preferibile sempre essere chiari ed espliciti.

Intanto, Margherita Ferro non trasgredisce alcun patto elettorale sostituendo un assessore con un consigliere eletto nella stessa lista. È un suo diritto e rimane coerente agli impegni. Ad ogni modo il Pd prendendo le distanze dalla maggioranza, libera il nuovo assessore da impegni partitici: risponderà in coscienza solo al mandato elettorale avuto dalla maggioranza dei cittadini.

Poi: “Che poi Acireale ed Acicatena siano Città da sempre sorelle è tanto ovvio che il farlo notare appare anche banale. Ma se il riferimento era al mio impegno da deputato, concretizzato negli ultimi dodici mesi, in favore di entrambe le due comunità, da cui dipendono le mie origini, allora è solo motivo di merito. Meriti che purtroppo il Pd, potendolo fare, non ha voluto condividere. Ed infatti fa bene a prendere altre strade politiche.

Infine, sempre per essere chiari, l’idea di una campagna acquisti politica ai danni di altri partiti – conclude il deputato forzista -, è francamente fuori luogo. In giunta ed in Consiglio ci sono già tanti rappresentanti di Forza Italia, ed essendo peraltro la nostra la forza politica più rappresentativa ci siamo semplicemente assunti la responsabilità di assistere il Sindaco. Che non mi risulta essere mai stata iscritta al PD. Dunque libera di rimanere libera!”.