D’Agostino (Forza Italia): “Cinque milioni per la legge sulla povertà”

Nel 2021 la legge era stata scritta a quattro mani con Emiliano Abramo di Sant'Egidio

CATANIA – “Ringrazio il Presidente Schifani per aver, come sempre, mantenuto la parola ed in Giunta previsto 5 milioni di euro per rifinanziare la Legge sulla Povertà. Un segnale importante verso chi è in difficoltà, che si aggiunge al Reddito di povertà già operativo”.

Lo ha dichiarato il deputato regionale Nicola D’Agostino (Forza Italia) che spiega come “la disposizione finanziaria approderà a breve in Aula per l’approvazione definitiva”.

“In questo modo – aggiunge – le associazioni no profit di volontariato potranno avere ulteriori risorse alimentari da destinare a chi ne ha urgente necessità. Della legge sono proponente, la scrissi a quattro mani con Emiliano Abramo di Sant’Egidio e venne approvata nel 2021: in questi anni ha trovato continuità di finanziamento con il governo Schifani”.