D’Agostino: “Servono più soldi ai Comuni contro il caro-energia”

Il deputato FI annuncia un emendamento alle variazioni di bilancio

1' DI LETTURA

PALERMO – “L’aumento dei costi di energia e gas ha messo in difficoltà anche gli enti pubblici, oltre che le famiglie e le imprese. In queste variazioni di bilancio occorre fare il più possibile, altrimenti molti sindaci , specie quelli con i bilanci più fragili, andranno in dissesto, e, cosa più grave, potrebbero decidere di spegnere parti della pubblica illuminazione”. A dirlo è il deputato di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana, Nicola D’Agostino, nel giorno in cui Sala d’Ercole dovrebbe affrontare la discussione sul dd Variazioni di bilancio.

“Emendamento per altri sette milioni”

“I comuni siciliani hanno registrato più che il raddoppio dei costi dal 2020 al 2022 e le previsioni per il 2023 sono catastrofiche: da 150 milioni di euro complessivi si rischia di superare la soglia dei 500 milioni in tre anni – aggiunge -. L’intervento del governo Schifani (inizialmente di 22 milioni oggi arrivati a 52 dopo il primo dibattito in aula) è corretto, ma non sufficiente. Occorre fare il massimo, recuperando dai capitoli di spesa anche le più piccole economie, evitando interventi (ed emendamenti d’aula) che non sono esattamente indispensabili. Un emendamento di aumento per 7 milioni lo presenteremo noi di Forza Italia”.