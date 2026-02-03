Dal 3 agosto 2026 addio alle carte d’identità cartacee

A Palermo centomila rinnovi. Il sindaco: "Non aspettate l'ultimo momento"

PALERMO – Dal prossimo 3 agosto, tutte le carte d’identità cartacee non saranno più valide e verranno sostituite da quelle elettroniche (Cie). Per questo motivo il sindaco di Palermo Roberto Lagalla invita le circa centomila persone che dovranno ottemperare al cambio a farlo in tempo utile evitando quindi code elevate che potrebbero svilupparsi nelle ultime settimane. Due sono le possibilità riservate ai cittadini: prenotare un appuntamento collegandosi al link del Ministero dell’Interno: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ o recarsi neli uffici demografici, nei giorni in cui è previsto il turno fisico.

Per favorire il passaggio dalla carta cartacea alla Cie e rispondere all’elevata domanda, l’amministrazione comunale prevede l’apertura straordinaria di alcuni uffici anche il martedì pomeriggio, in aggiunta al tradizionale rientro del mercoledì pomeriggio.

“In questi anni – dicono il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore all’Anagrafe Dario Falzone – l’amministrazione ha compiuto un grande sforzo organizzativo che ha consentito di ridurre in modo significativo i tempi di attesa per il rilascio della carta d’identità elettronica, che in passato arrivavano anche fino a sette mesi. Invitiamo tutti a programmare per tempo il passaggio alla Cie, approfittando anche delle aperture pomeridiane aggiuntive già attivate”.

La Carta d’identità elettronica viene spedita entro 5/7 giorni lavorativi dalla richiesta. Dopo il 3 agosto 2026 non sarà più possibile il rilascio dei documenti cartacei in urgenza, nemmeno in presenza di motivate necessità.