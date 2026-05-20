Dal “Boggio Lera” alla Corea del Sud: “Revenant” vola alla finale di RoboCup

Quattro studenti catanesi rappresenteranno l’Italia a Incheon nella categoria “OnStage Advanced”

CATANIA – Robot costruiti passo dopo passo, stampanti 3D, intelligenza artificiale e supereroi della Marvel. Dal laboratorio del liceo scientifico “Boggio Lera” di Catania parte un sogno che porta fino alla finale mondiale di RoboCup in Corea del Sud. I protagonisti sono quattro studenti che compongono il team “Revenant” (insieme al docente di Matematica e Fisica Carmelo Maccora ed al collega Massimo Marletta).

La squadra che, dal 30 giugno al 6 luglio, rappresenteranno l’Italia alla competizione internazionale di robotica in programma al Songdo Convensia di Incheon nei pressi di Seul. I ragazzi del “Boggio Lera” gareggeranno nella categoria “OnStage Advanced” che unisce tecnologia, recitazione e spettacolo.

La performance scelta dagli studenti siciliani è ispirata agli Avengers: sul palco si sfideranno Iron Man, Visione, Doctor Strange e Thanos, in una storia incentrata sulle Gemme dell’Infinito. Resta però il nodo economico: per affrontare la trasferta in Corea del Sud servono circa 12 mila euro tra voli, trasporto delle attrezzature, vitto e alloggio. Una parte delle spese sarà coperta dalla scuola e dalle famiglie, mentre per il resto è stata avviata una raccolta fondi online.

“Vogliamo lanciare questo importante appello per coinvolgere tutta la provincia etnea – spiega Simone Previti- siamo orgogliosi dei risultati nazionali ottenuti che ci hanno permesso di staccare il pass per le finali mondiali a Seul. Chiediamo adesso alle aziende del territorio di supportarci in questo progetto e di aiutarci a realizzare questo sogno: stiamo lavorando con impegno perché ci spinge una grande passione e la voglia di misurarci con i migliori al mondo”.

Accanto a Simone, c’è il resto del team “Revenant” composto dal capitano Emma Oddo e da Giovanni Misenti e Andrea Consalvo. “Ho partecipato ai mondiali di Eindhoven del 2024 ed è stata un’esperienza incredibile – afferma Emma Oddo- competere con team provenienti da tutto il mondo è qualcosa di unico. I nostri robot sono il risultato di anni di passione e dietro al nostro spettacolo c’è un lungo lavoro tecnico: progettarli, stamparli in 3D e programmarli utilizzando schede Arduino, videocamere e algoritmi di intelligenza artificiale”.

Tra i dispositivi realizzati c’è anche il martello di Thor, capace di riconoscere l’iride di chi prova a sollevarlo, mentre il guanto di Thanos replica in tempo reale i movimenti della mano di chi lo indossa. “La nostra scuola investe da anni nella robotica anche autofinanziandosi – sottolinea la dirigente scolastica Valeria Pappalardo – dal 2023, dopo la pausa dovuta al Covid, abbiamo ottenuto innumerevoli successi e di questo non possiamo che esserne orgogliosi.

Adesso c’è da affrontare un nuovo appuntamento, molto impegnativo per una scuola statale: una finale in Corea del Sud per un team composto da quattro studenti e due insegnanti. Ecco perchè chiediamo oggi il sostegno delle aziende della città e la possibilità di arricchire la nostra Isola di professionalità specifiche: le imprese del territorio possono essere una spinta propulsiva importante per andare in Corea”.