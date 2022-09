Dal Palermo al Catania, Michele Somma è rossazzurro

Il difensore ha deciso di rimanere nell'isola

1' DI LETTURA

CATANIA – Non è ancora ufficiale, ma il difensore campano Michele Somma sarà un nuovo calciatore del Catania. Dopo la risoluzione consensuale del suo contratto con il club rosanero, il giocatore ha deciso di rimanere in Sicilia ma spostandosi nella zona occidentale dell’isola. Nella foto in alto, pubblicata sulla pagina ufficiale del club etneo, Somma è stato immortalato con il patron australiano Ross Pelligra, l’amministratore delegato Vincenzo Grella e il consigliere d’amministrazione Giovanni Caniglia. Un nuova avventura in Serie D, dunque, per il difensore che in passato ha anche vestito la maglia della Roma.