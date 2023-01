“Dal Pnrr nuovi fondi per la disabilità, basta ritardi per il terzo settore”

Intervista a Rosi Pennino, assessore alle Attività sociali del comune di Palermo

1' DI LETTURA

PALERMO – Due finanziamenti Pnrr in arrivo, per un totale di 2,8 milioni, destinati alla disabilità e all’autismo a Palermo: a darne notizia è l’assessore alle Attività sociali del comune, Rosi Pennino, ospite della redazione di Livesicilia nell’intervista di questa settimana ai componenti della giunta guidata da Roberto Lagalla. “Abbiamo fatto le corse alla fine dello scorso anno, ma siamo riusciti a vincere questa scommessa – spiega l’assessore Pennino – Si tratta di due linee di finanziamento del Pnrr per realizzare due progetti per l’autonomia abitativa di 12 soggetti con autismo e altri due per la disabilità psichica, per un totale di 2,8 milioni di euro. Tra qualche mese saremo già pronti a partire”.

“Quello che il sindaco mi ha affidato è settore complesso, ma a cui ho deciso di dedicarmi col massimo impegno – dice l’assessore – Al mio arrivo abbiamo rimesso ordine, ridefinito i finanziamenti e messo a punto la macchina per non farci sfuggire alcuna occasione. Non possiamo agire a compartimenti stagni, serve una visione complessiva dei problemi”. E tra i progetti messi in campo in questi mesi c’è anche il rilancio dell’agenzia sociale per la casa, “uno strumento che non interviene sulle povertà estreme ma sui nuclei familiari che rischiano di diventare poveri per diversi motivi, tra cui la perdita del lavoro”. Rassicurazioni anche per i pagamenti delle realtà del terzo settore: “Abbiamo creato una task-force per l’arretrato e il corrente e risolveremo il problema dell’avanzo di bilancio”.