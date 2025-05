D’Alessandro (FdI): “Piazza Caracciolo, obiettivo raggiunto”

L'intervento sulle pedonalizzazioni

PALERMO- “Con grande soddisfazione comunico che la Giunta ha approvato la delibera per la pedonalizzazione di Piazza Caracciolo, un provvedimento che rappresenta la naturale prosecuzione dell’atto di indirizzo firmato nelle scorse settimane dall’assessore alla Rigenerazione Urbana e allo Sviluppo Sostenibile, Maurizio Carta”. Così si legge in una nota di Tiziana D’Alessandro, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

“Si conclude così un percorso che ho avviato attraverso un ascolto attento del territorio, dialogando con residenti, commercianti e ristoratori del quartiere, per costruire una proposta condivisa e concreta. L’obiettivo è stato sin dall’inizio quello di restituire alla piazza la sua vocazione più autentica: uno spazio urbano libero dal traffico veicolare, fruibile, accogliente e in grado di valorizzare il patrimonio sociale, culturale e commerciale della zona. Il via libera della Giunta rappresenta un passaggio fondamentale per la trasformazione del cuore del centro storico in un’area più vivibile, sostenibile e sicura”.

“Ringrazio l’assessore Maurizio Carta per il suo costante impegno nella rigenerazione urbana e nello sviluppo sostenibile, così come gli uffici competenti per il lavoro svolto con grande serietà e professionalità. Un ringraziamento particolare va anche alla Seconda Commissione Consiliare, che ha accolto e sostenuto la mia proposta, permettendomi di portarla avanti con determinazione”, conclude la nota.