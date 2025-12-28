 Dall'1 gennaio la Bulgaria sarà kil 21° Stato che adotterà l'euro
Dall’1 gennaio la Bulgaria sarà il 21° Stato che adotterà l’euro

Il 49% della popolazione secondo un recente sondaggio è contraria
SOFIA
SOFIA – Dall’1 gennaio 2026 la Bulgaria diventerà il 21° Stato ad adottare l’euro, ma alcuni nel Paese ritengono che la mossa potrebbe comportare un aumento dei prezzi e aumentare l’instabilità in quello che è già il Paese più povero dell’Ue.

I sostenitori insistono invece sul fatto che la moneta unica darà impulso all’economia, rafforzerà i legami con l’Occidente e proteggerà dall’influenza russa. L’ultimo Paese ad aver aderito all’euro – introdotto per la prima volta in 12 Stati l’1 gennaio 2002 – era stata la Croazia nel 2023. Secondo l’ultimo sondaggio di Eurobarometro il 49% dei bulgari è contrario. 

