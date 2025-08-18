 Dalla Libia alla Sicilia su una moto d'acqua, l'ultima follia
Dalla Libia alla Sicilia su una moto d’acqua, l’ultima follia

Bloccati al largo di Lampedusa
MIGRANTI
di
1 min di lettura

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Tre palestinesi sono stati bloccati, a largo di Lampedusa, da una motovedetta dell’assetto Frontex mentre erano su una moto d’acqua.

Il racconto

Hanno riferito d’essere partiti da Homs, in Libia, e di avere organizzato da soli il viaggio comprando la moto d’acqua su un sito internet, spendendo complessivamente 6 mila dollari, e di aver usato una app scaricata sul cellulare per la navigazione. Anche loro sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 230 ospiti.

