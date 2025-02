Dalla Regione 17 milioni ai disabili gravissimi a gennaio

Assessorato alla Famiglia e alle politiche sociali

PALERMO – Oltre 17 milioni di euro sono stati impegnati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali in favore di persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico del mese di gennaio 2025.

“La puntuale erogazione delle risorse – dichiara l’assessore Nuccia Albano – è un elemento fondamentale nell’ambito di un impegno più ampio da parte delle istituzioni, volto a garantire supporto e assistenza a coloro che si trovano in condizioni di grave difficoltà. Questo approccio mira a rispondere in modo efficace ai bisogni delle persone più vulnerabili, assicurando loro l’accesso a servizi e gli aiuti necessari per affrontare le difficoltà quotidiane. È essenziale che le istituzioni continuino a lavorare in sinergia per attuare politiche e programmi che possano realmente fare la differenza nella vita di questi soggetti, contribuendo a creare un contesto di maggiore equità e inclusione sociale”.

L’assessorato, nel dettaglio, ha impegnato la somma di 17.192.212 euro a valere sul “Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza”. Le risorse saranno destinate a tutte le Asp dell’Isola sulla base della comunicazione del numero delle persone colpite da disabilità gravissima. I soggetti censiti al mese di gennaio 2025 risultano oltre 15mila.