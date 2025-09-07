Vittima di un incidente, era iscritto all'anagrafe dei donatori di organi

MESSINA – “Dinanzi a un crudele e proditorio destino, il giovane Danilo Rando ha rivelato non solo una spirituale purezza, ma anche l’esemplare consapevolezza di iscriversi all’anagrafe dei donatori di organi”. Inizia così la proposta di Calogero Centofanti e del Movimento Nuova Presenza Giorgio La Pira, di cui è animatore, di intitolare una targa alla memoria di Danilo all’interno dell’Istituto tecnico industriale Verona Trento di Messina.

Secondo la prima ricostruzione, Danilo Rando viaggiava su una moto quando è stato travolto da un’autovettura, con a bordo diversi giovani. Alla guida c’era un ventenne che, dopo l’impatto, è fuggito, salvo poi costituirsi dagli inquirenti.

La morte all’ospedale Papardo

Immediati i soccorsi, Danilo Rando è stato portato al Papardo, ma dopo le cure i medici hanno dichiarato la morte cerebrale. I suoi organi saranno donati, il giovane lo aveva previsto espressamente.

“Tale gesto meraviglioso costituisce una vocazione di sensibile solidarietà verso altri meno fortunati, offrendo così un meraviglioso atto d’amore. Non a caso, le parti anatomiche espiantate saranno utilizzate per tanti altri cittadini, cui sarà restituita la gioia di una nuova vita”, afferma ancora Centofanti.

Un “Angelico Pioniere”

“Considerato il comportamento di Danilo come Angelico Pioniere, non posso che formulare al Consiglio d’Istituto la proposta che venga collocata una targa all’interno del plesso scolastico, a futura memoria, con la quale ricordare alle generazioni successive – conclude – la significativa scelta dello studente, anzitempo scomparso, come una dolcissima testimonianza della civiltà dell’amore”.

