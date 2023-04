Danneggiata la stazione dell’acqua a Trapani, Tranchida: l’ombra della mafia

Rubati i cavi di rame

PALERMO – Rubati stanotte cavi in rame al sistema di Bresciana, nella stazione di rilancio 1, e oggi, Venerdì Santo, a Trapani c’è la Processione dei misteri, giornata il cui il consumo d’acqua aumenta enormemente. “Si tratta di una guerra, a chi serve? Questo atto mafioso penalizza cittadini, attività commerciali e Comune – dice il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida -. Siamo costretti a comprare acqua da Siciliacque con aggravio dei costi. Si tratta davvero di ladri di polli intenti a rubare dei cavi di pochissimo valore rischiando addirittura la vita entrando nelle cabine ad alta tensione o vi è dietro qualcosa di molto più grave? Noi siamo convinti che vi sia appunto dell’altro, motivo per cui abbiamo sollecitato la prefettura a un incremento della vigilanza”.

“Quello che è accaduto stanotte – conclude il sindaco – è devastante: distruggere completamente una stazione di rilancio e fare arrivare acqua a Trapani pari a zero rispetto a una produzione che aveva toccato oltre 200 litri al secondo non può essere qualcosa di casuale. Siamo in una zona dove gli impianti sono stati realizzati da ditte mafiose e per conto, forse, anche di un sistema mafioso locale che albergava. È inaccettabile che come rappresentanti dello Stato ci facciamo mettere in ginocchio da chi opera ed è mandante di questa operazione, anche perché un ladruncolo o un tossicodipendente non entra in cabine dove rischi di perdere la vita. Stamani ho disposto l’apertura del Centro operativo comunale ed ho chiesto alla prefettura di valutare se mandare l’esercito a presidiare Bresciana”.