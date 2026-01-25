 I danni del ciclone, Germanà (Lega): “La Sicilia è a lutto”
I danni del ciclone, Germanà (Lega): “La Sicilia è a lutto”

Il segretario leghista chiede più spazio nei tg nazionali alla tragedia che ha colpito l'Isola
PALERMO – “Approfitto di questa occasione per lanciare un appello accorato ai media nazionali. Per favore, date spazio nei vostri telegiornali principali alla tragedia che ha colpito la mia Sicilia”. Così il senatore e segretario della Lega in Sicilia, Nino Germanà, in apertura del suo intervento all’evento “Idee in Movimento” a Rivisondoli, in Abruzzo.

“Nella sfortuna abbiamo avuto la fortuna di non avere morti, ma questo non giustifica il silenzio dei Tg nazionali. La ferita è profonda – ha aggiunto – e la Sicilia è a lutto. Ringrazio il governo regionale che ha subito dichiarato lo stato di calamità e stanziato 70 milioni di euro per le prime urgenze, e il Governo nazionale che lunedì in Consiglio dei ministri delibererà lo stato di emergenza. Mostrateci nei tg, fate vedere cosa è successo”. 

