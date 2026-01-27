Danni ciclone Harry, Ars approva aiuti per 40,8 milioni

Per quest'anno i balneari non pagheranno i canoni demaniali

PALERMO – Per gli interventi urgenti necessari a fronteggiare i danni causati dal ciclone Harry in Sicilia, il Parlamento siciliano questo pomeriggio ha approvato la legge d’iniziativa governativa che stanzia 40,836 milioni di euro.

Come saranno suddivisi

Venti milioni sono assegnati alla Protezione civile, 5 milioni al fondo di solidarietà per la pesca, 5 milioni per gli interventi di competenza del dipartimento regionale dell’agricoltura.

Per quest’anno i balneari non pagheranno i canoni demaniali, quantificati in 10,036 milioni, previsti per finalità turistico-ricreativa, sportiva, nautica da diporto, cantieristica navale ricadenti nelle aree portuali colpite dal ciclone.

Da febbraio a giugno i residenti delle province di Messina e Catania sono esonerati dal pagamento del pedaggio autostradale nei caselli di Taormina, Giardini Naxos e Roccalumera, per i mancati introiti la Regione verserà al Consorzio autostrade siciliane (Cas) 800 mila euro.