Danni del ciclone Harry, La Vardera lancia una raccolta fondi online

L'iniziativa del leader del deputato regionale di Controcorrente

PALERMO – Ismaele La Vardera lancia una campagna GoFundMe, una raccolta fondi online per i danni del Ciclone Harry in Sicilia. Una proposta che arriva dal leader di Controcorrente, che ha deciso di attivare un link su GoFundMe così da poter permettere a chiunque voglia di donare attraverso il link https://gofund.me/a21b477d4

“È una situazione assurda – dice La Vardera – il presidente della Regione dopo una prima conta ha detto che i danni ammontano a 740 milioni. Il governo centrale non ha ancora alzato un dito e la Sicilia è ferma. Non è una cosa accettabile, per questa ragione ho deciso di far partire una campagna di solidarietà su GoFundMe. Un ente terzo che terrà le somme che doneremo e che poi andranno all’Anci (l’associazione dei Comuni Italiani) così che possa smistarle a tutte i Comuni che ne hanno bisogno”.

Una vera e propria campagna solidale che ha come obiettivo quello di risollevare tutti quei Comuni che sono stati messi in ginocchio dal Ciclone Harry. “Abbiamo atteso – conclude il deputato regionale – ma non è ancora accaduto nulla. In Emilia la Meloni si è messa gli scarponi ed è andata a dare una mano, qui siamo abbandonati a noi stessi con i vertici che fanno proclami ma in trincea non ci sta nessuno. Per questa ragione ho pensato che il miglior modo per risollevarci è quello di chiedere a tutti gli italiani di darci una mano. Le somme le potrà utilizzare solo l’Anci che smisterà le somme a tutti i Comuni che avranno subito dei danni. Ho imparato che noi italiani siamo i migliori quando si attiva il motore della solidarietà, ed oggi la Sicilia ha bisogno di tutta l’Italia”.