Danni del maltempo, dall’Ebas contibuti per le imprese artigiane

Ogni imprenditore potrà richiedere fino a 5 mila euro

PALERMO – Oltre mezzo milione di euro a sostegno delle imprese artigiane e dei lavoratori siciliani colpiti dal ciclone Harry. È quanto ha deliberato il consiglio direttivo dell’Ebas – Ente bilaterale dell’artigianato siciliano – attivando il fondo dedicato agli “eventi eccezionali e calamità naturali”, per fronteggiare i danni causati dalla recente tempesta Mediterranea e dalla frana di Niscemi.

A chi sono destinate le risorse

Le risorse stanziate sono destinate sia alle aziende artigiane sia alle famiglie dei lavoratori iscritti, con l’obiettivo di sostenere la ripresa delle attività produttive e alleviare le difficoltà sociali ed economiche generate dall’emergenza. In particolare, per le aziende artigiane è stato previsto un budget complessivo massimo di 200 mila euro.

Contributo fino a 5 mila euro

Ogni imprenditore potrà presentare richiesta per un contributo fino a 5 mila euro, da destinare al ripristino e al sostegno della struttura aziendale. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2026. Ulteriori 400 mila euro sono destinati alle famiglie dei lavoratori, con un contributo massimo di mille euro per ciascuna istanza, finalizzato a interventi di riparazione e sistemazione della prima abitazione danneggiata dal ciclone. Anche in questo caso, il termine per la presentazione delle richieste è fissato al 30 aprile 2026.