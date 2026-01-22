 Danni del ciclone in Sicilia, Unicredit: prestiti e moratorie per i clienti
Danni del maltempo in Sicilia, UniCredit: prestiti e moratorie per i clienti

Attivato un pacchetto di interventi straordinari di sostegno
I DANNI
di
CATANIA – UniCredit ha attivato un pacchetto di interventi straordinari di sostegno. Interventi a favore dei clienti, privati e imprese con residenza o sede legale od operativa in Sicilia. Sono destinati a chi è stato danneggiato a seguito dell’ondata di maltempo che si è verificata nei giorni scorsi.

Tra le iniziative predisposte dalla banca, è spiegato in una nota, una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari. Per le imprese con sede legale od operativa nelle zone interessate e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti nei territori danneggiati. La richiesta di sospensione delle rate va presentata entro il prossimo 31 marzo.

Prestiti a tassi e condizioni agevolate

UniCredit mette inoltre a disposizione sia delle imprese che dei privati prestiti a tassi e condizioni agevolate. Le filiali UniCredit del territorio, si legge in una nota, sono a disposizione per dare le informazioni sulle procedure necessarie per l’ottenimento della sospensione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti, oltre che per ulteriori informazioni.

A conferma della vicinanza ai territori in cui opera – afferma Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia della banca -. UniCredit ha reso disponibile un pacchetto di interventi straordinari a sostegno di tutte le realtà del territorio siciliano che hanno subito danni a causa del maltempo. Una prima e rapida risposta per aiutare imprese e famiglie ad affrontare questa situazione di emergenza”.

