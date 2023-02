Incidente mortale: travolto mentre si reca a lavoro

Perde la vita un quarantaduenne

CATANIA. Il commerciante quarantaduenne Dario Greco, sposato e padre di due figli, è morto all’ospedale San Marco di Catania per un incidente avvenuto ieri sera mentre era in sella al suo motorino. La dinamica del drammatico incidente deve ancora essere ricostruita dagli investigatori che sono intervenuti sul posto, a ridosso di piazza Sant’Anna a Carlentini. Una delle ipotesi è che il motorino sia stato travolto da un’auto, ma è ancora presto per azzardare una ricostruzione.

Dopo l’incidente, Greco è stato portato in ospedale dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico e hanno tentato in tutti i modi, purtroppo invano, di salvargli la vita. Sull’incidente, come detto, sono in corso accertamenti e indagini, su cui per il momento il riserbo è assoluto.