Allo studio sono delle misure per le piccole e medie imprese

PALERMO – “Si analizzerà la decisione presa da Trump sui dazi e chiaramente, in merito a questo, bisognerà prendere della contromisure da mettere in campo. Bisogna salvaguardare l’economia italiana e siciliana”.

Così Elvira Amata, assessore regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, parlando dei dazi imposti dall’Usa all’Unione europea, a margine della presentazione dell’iniziativa Borghi dei Tesori Fest, all’hotel delle Palme a Palermo.

La difesa dai dazi

“L’analisi della situazione va fatta a trecentosessanta gradi dal governo – prosegue – il presidente Schifani, in primis, insieme a noi assessori, per cercare di capire come si può contrastare questo sistema che si sta mettendo in campo. Il nostro obiettivo è sempre la Sicilia, i siciliani e le imprese”.

“La nostra economia cammina proprio sulle gambe delle piccole e medie imprese. Le nostre fondamenta sono rappresentate dall’agricoltura e dal turismo – conclude – quindi è chiaro che si metteranno in campo delle misure per continuare a sostenere questi settori, che sono quelli che creano sviluppo economico e generano anche occupazione”.