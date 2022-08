Dc Nuova: “Villabate è piena di rifiuti, sindaco svegliati”

"Sicuramente la responsabilità è da attribuire anche ai cittadini che si rifiutano di differenziare"

1' DI LETTURA

“Da diverse settimane assistiamo a un’involuzione a Villabate. Il paese si presenta in uno stato di abbandono, ad ogni angolo vediamo cumuli di spazzatura indifferenziata in continuo aumento. Nelle settimane scorse il sindaco in diverse note ufficiali ha assicurato pulizia e controllo del territorio, ma ad oggi nulla di tutto questo”. Lo dichiara Valerio Pietraperzia, coordinatore della Dc Nuova a Villabate.

“Noi della Democrazia Cristiana siamo moderati e fiduciosi ma ad oggi la situazione è divenuta insostenibile sia dal punto di vista di decoro urbano che igienico sanitaria. Nei prossimi giorni riprenderanno le attività scolastiche e le mamme accompagneranno i nostri bambini a scuola, non vorremmo assistere allo spettacolo indecoroso del ‘salto del sacco’”.

“Sicuramente la responsabilità è da attribuire anche a quei cittadini che si rifiutano di differenziare, ma è pur vero che non si riceve un buon esempio da chi dovrebbe darlo anche perché non viene ritirato in maniera costante nemmeno il rifiuto differenziato. Per cui chiediamo a gran voce di provvedere alla rimozione dei cumuli e di controllare e sanzionare chi trasgredisce le regole. Infine, ma non per ultimo, una maggiore attenzione ai mercati ortofrutticoli che versano in uno stato pietoso, essendo il biglietto da visita del nostro territorio. Sindaco e assessore svegliatevi e dimostrate che avete la volontà di risolvere

questo dannoso problema. Il nostro appello – conclude – non è campagna elettorale ma abbiamo a cuore il nostro territorio”.