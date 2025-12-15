Vertice Dc: “Condivisione della linea politica e sostegno a Schifani”

Incontro convocato per fare il punto e condividere il percorso politico dal gruppo parlamentare

PALERMO – Si è tenuta questa mattina, presso la sede del Gruppo Parlamentare della Democrazia Cristiana, all’Assemblea Regionale Siciliana, la riunione dei deputati del gruppo parlamentare con i Segretari Provinciali del partito con la presenza dei vertici della DC.

L’incontro è stato convocato per fare il punto e condividere appieno il percorso politico e strategico intrapreso dal gruppo parlamentare negli ultimi 40 giorni. L’assise ha registrato la totale e unanime condivisione della linea politica adottata dal Gruppo Parlamentare. In particolare, è stato espresso apprezzamento per il supporto alla gestione della fase delicata dei rapporti tra il partito e il Governatore Schifani e confermata l’azione di sostenere con convinzione l’attività del Presidente e la sua azione di governo.

“È emersa una chiara visione per il futuro del partito con il gruppo parlamentare che è stato delegato a continuare i rapporti politici con il Governatore Schifani e a definire la futura strategia politica del partito”, dichiarano dalla Dc.