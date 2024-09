Ddl anti-crack, voto e polemiche. Catanzaro (Pd) attacca Schifani

Le parole di Michele Catanzaro (Pd) e Ismaele La Vardera (ScN)

PALERMO – Il voto finale per il ddl su crack all’Ars è stato rimandato a domani, alle 15, alla ripresa dei lavori d’aula. Lo aveva comunicato il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. Ma l’opposizione interviene e si accendono i toni.

Ddl anti-crack, il rinvio

La votazione finale è stata rimandata a domani perché la maggior parte dei deputati presenti oggi in sala d’Ercole ha chiesto che in aula sia presente, per il voto, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che oggi risultava assente.

Catanzaro attacca: “Schifani in aula per gli applausi”

Michele Catanzaro, deputato del Pd, attacca Renato Schifani: “Il presidente della Regione si ricorda, solo in questi momenti, di presentarsi in aula. Quando su temi come autonomia differenziata, siccità e sanità è risultato assente. Domani, invece, pensando di raccogliere gli applausi del parlamento, ha deciso di presentarsi”.

“Starà mezz’ora e poi andrà via conclude -. Da essere rappresentante dei parlamentari è diventato un presidente che sbeffeggia il parlamento”.

La Vardera: “Speriamo domani nessun intoppo”

Ismale La Vardera (ScN), parlando con i giornalisti non nasconde un pizzico di amarezza: “Oggi avremmo potuto scrivere una pagina importante per la storia di questo parlamento, ma dobbiamo rimandare questa gioia a domani perché l’imperatore Schifani oggi aveva un altro impegno a Roma e voleva essere presente alla votazione finale, nonostante la data di oggi sia stata stabilita settimane fa”.

“Polemiche a parte, ci aspettiamo che domani non ci sia nessun intoppo – conclude La Vardera – e che venga dato il voto finale a questa legge”.

De Luca (ScN): “Rammarico per l’assenza di Schifani”

“Vorrei ringraziare il collega Ismaele La Vardera che, fin dal suo ingresso in Parlamento, ha sollevato questioni di grande rilevanza per sensibilizzare l’opinione pubblica”. Esordisce ringraziando il collega di partito Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord.

Subito dopo, arriva l’attacco al governatore: “Esprimiamo rammarico per l’assenza del Presidente Schifani, che forse è ancora in attesa di un autobus dell’AST e quindi non arriverà in tempo in quanto rimarrà a piedi come è successo stamattina a mia figlia ed a centinaia di studenti.

Non condividiamo l’idea di posticipare il voto a domani solo per aspettare il Presidente o il suo ologramma”.

