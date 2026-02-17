L'Aula boccia le norme sul consigliere supplente e il terzo mandato

PALERMO – Il Movimento per l’autonomia che parla apertamente di “chirurgica attività di lobbying”, i presidente della commissione Antimafia Antonello Cracolici che denuncia la presenza di “faccendieri” e di “uomini e donne con le valigette che tornano a girare i comuni e gli uffici della Regione”. Il caso dell’articolo 10 del ddl Enti locali, che prevedeva la digitalizzazione dei documenti degli uffici tecnici comunali, riesplode all’Ars.

Addio consigliere supplente e terzo mandato

In un clima di sospetti che coinvolge prima di tutto la maggioranza, Sala d’Ercole boccia con il voto segreto altri tre articoli di un ddl che, di fatto, sta naufragando. Cadono nell’ordine: la norma che introduceva il consigliere supplente e quella sul terzo mandato, oltre ad un terzo articolo del ddl.

Galvagno: “Del ddl restano solo macerie”

Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, commenta amaro: “Di questo ddl sugli enti locali è rimasto ciò che ha deciso l’aula, con voto segreto e con voto palese: macerie”. Parole espresse rispondendo al deputato Salvo Tomarchio (Forza Italia), che si era rivolto alla presidenza chiedendo “cosa è rimasto di questo ddl?”. In realtà è ancora in piedi la norma che garantisce il 40% di presenza femminile nelle giunte comunali, una delle poche approvate finora, ma a questo punto appare a rischio l’intera tenuta del ddl.

Gaetano Galvagno

Ddl Enti locali: articolo 10 e sospetti

Il Movimento per l’autonomia, indicato come il nucleo centrale dei franchi tiratori nell’ultima seduta, scarica in Aula tutte le tensioni che da tempo pervadono una parte del centrodestra. Il punto di partenza è l’articolo 10, bocciato a voto segreto. “Una norma che impone un obbligo senza stanziare risorse non è una norma di risparmio – evidenzia in apertura di seduta il deputato Santo Primavera -. Trasferisce semplicemente il costo, e quindi il profitto, dal pubblico al privato”.

L’attacco del Movimento per l’autonomia

Primavera spiega apertamente i motivi del ‘no’ degli autonomisti a quella norma: “Gli uffici tecnici urbanistici custodiscono i documenti più sensibili ed economicamente rilevanti di un territorio. Chi digitalizza quegli archivi ha accesso a informazioni di enorme valore. Lo schema che emerge dall’articolo 10 ha un nome preciso, creazione della domanda attraverso la regolazione. Un vero e proprio cavallo di Troia per alcune lobby dell’IT”.

Cracolici: “Siamo in piena fase di faccendieri”

L’allarme di Cracolici è, se possibile, ancora più esplicito: “Era una norma che autorizzava i comuni a privatizzare i propri archivi urbanistici consentendo a chi avrebbe fatto quella digitalizzazione di riscuotere i canoni della certificazione. Una privatizzazione di fatto – ancora Cracolici -. Ci sono uomini e donne che stanno tornando a girare con le valigette nei Comuni e negli uffici di questa Regione”. Cracolici denuncia: “Siamo in piena fase di faccendieri, che operano e agiscono condizionando anche esponenti politici”.

Antonello Cracolici (Pd)

In questo clima di sospetto il Mpa attacca a testa bassa il vice presidente della Regione, Luca Sammartino, che detiene la delega ai rapporti con il Parlamento. A prendere la parola è l’ex collega di Giunta Roberto Di Mauro, che torna sulle dinamiche del voto segreto che hanno portato alla bocciatura del famigerato articolo 10. “Lei rappresenta tutta la maggioranza e non può dare indicazione di togliere il tesserino solo ad una parte di questa e non a tutti gli altri”.

Roberto Di Mauro (Mpa)

L’obiettivo di Sammartino, secondo Di Mauro, era chiaro: “Andare dal presidente della Regione a dire chi aveva votato sì e chi no”. Di Mauro poi affonda il coltello rivolgendosi a Sammartino: “Qui non ci sono franchi tiratori, c’è gente che non ha condiviso quell’articolo e che è delusa da quel disegno di legge che era nato per aiutare i comuni e che si sta trasformando in materia elettorale senza alcuna condivisione con i partiti”.

La Rocca Ruvolo: “Chi c’era dietro all’articolo 10?”

Il clima pesantissimo viene ulteriormente aggravato dall’intervento della deputata di Forza Italia Margherita La Rocca Ruvolo, tra coloro che votarono ‘no’ all’articolo 10. “‘Franco’ sì ma ‘tiratore’ no – è il suo esordio -. la mia intenzione di voto è sempre stata palese. Chi favoriva quella norma sulla digitalizzazione che avrebbe avuto costi pesantissimi per i Comuni? Quali sono gli interessi in gioco?”.