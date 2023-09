De Luca arriva a Monza: “Sarà una campagna elettorale diversa”

Il sindaco di Taormina scalda i motori

1' DI LETTURA

MONZA – “La competenza senza confini, aggiusto i disastri degli altri…”. Questo lo slogan con cui Cateno De Luca, leader di ‘Sud con Nord’ e sindaco di Taormina, ha lanciato la campagna elettorale per la sua candidatura alle elezioni suppletive al Senato del prossimo 22 e 23 ottobre. De Luca ha presentato il suo progetto a Monza, dove si propone per il Collegio uninominale 6 Lombardia. “Sarà una campagna elettorale diversa, non solo perché ci sarà il provocatore De Luca che ha fatto irritare Matteo“, ha detto De Luca, “ma perché c’è un pezzo d’Italia che non viene a presentarsi con il cappello in mano. Io non sono disoccupato, né politicamente né professionalmente. Ci proponiamo a rappresentare il popolo”.

“Spazziamo via subito il gossip secondo cui sono qui a riprendermi il seggio che Marta Fascina si è presa a Marsala”, ha aggiunto il sindaco di Taormina durante la sua presentazione. Poi ha proseguito punzecchiando Adriano Galliani, uomo di fiducia di Silvio Berlusconi, ad del Monza Calcio, anche lui in corsa per lo stesso seggio: “Ci ha rappresentato cinque anni in Senato, ma non ce ne siamo accorti. Sono un suo ammiratore, ma vorrei chiedergli ‘perché devi cambiare mestiere’, che poi finisce come nel centrosinistra oggi, dove ha prevalso la politica salottiera romana, ognuno deve fare il suo mestiere”.