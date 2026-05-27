De Luca attacca Schifani: “Governo lento e paralizzato”

Il leader di Sud chiama Nord: “Continuiamo a lavorare per tornare al voto entro ottobre”.

PALERMO – “Prendiamo atto della volontà del presidente Renato Schifani di non dimettersi. Evidentemente ritiene che quanto sta accadendo in Sicilia sia sufficiente per andare avanti”. Lo afferma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, commentando le dichiarazioni del presidente della Regione Siciliana.

“Noi invece continuiamo a lavorare affinché questo governo venga mandato a casa e si possa tornare al voto entro il prossimo ottobre”, aggiunge De Luca.

Il leader di Sud chiama Nord attacca anche la gestione politica dell’esecutivo regionale: “Schifani ha descritto perfettamente la condizione del suo governo quando ha dichiarato di andare avanti ‘come un treno’. Ed è esattamente questa la fotografia del governo Schifani: lento, paralizzato e incapace di dare risposte tempestive alla Sicilia”.

De Luca richiama inoltre i tempi della ricomposizione della giunta regionale dopo la revoca degli assessori della Dc, parlando di “mesi di incertezza politica e istituzionale”, nonostante “le precise disposizioni normative” sulla piena composizione dell’esecutivo.