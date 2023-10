De Luca: “La sanità in Sicilia muore e il centrodestra litiga sulle nomine”

La sferzata del capogruppo M5s all'Ars

1' DI LETTURA

PALERMO – “Ormai non ci sono più dubbi, il governo Schifani è il peggiore degli ultimi decenni: ha fatto sfracelli su tutto, incendi, rifiuti e sanità, soprattutto. In quest’ultimo ambito la maggioranza che lo sostiene ha dato il peggio di sé, visto che non ha avuto nemmeno il pudore di risparmiare ai siciliani il vergognoso spettacolo delle indegne e incommentabili liti per accaparrarsi poltrone di Asp e ospedali, mentre tutto attorno crolla. Ora basta, si è superato ogni limite: Schifani vada a casa”. Lo afferma in una nota il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca.

De Luca: “La maggioranza litiga sulla sanità”

“È di queste ore – dice De Luca – la notizia di un reparto di Villa Sofia che chiude per mancanza di medici. Fughe di camici bianchi verso il privato, certamente più appetibile, si sono si sono registrate altrove in precedenza e altre ce ne saranno sicuramente in futuro, lasciando presagire un esodo per fermare il quale non ci pare che il governo regionale stia perdendo il sonno”. Poi un passaggio sulle trattative interne alla centrodestra per le nomine nella sanità: “E la maggioranza di Schifani che che fa? Litiga furiosamente per spartirsi le macerie della sanità, mentre i pronto soccorso esplodono e sulle liste di attesa non ci pare che si registrino grandi progressi”.

De Luca: “Schifani peggio di Musumeci”

“Con Musumeci – continua De Luca – pensavamo di aver toccato il fondo. Ci sbagliavamo: Schifani, col suo non fare o col suo fare malissimo, ci ricorda quotidianamente che si può sempre scavare. Oltre che sulla sanità questo governo si è rivelato pessimo sul fronte incendi e sui rifiuti. Pessimo anche su fronte riforme, praticamene a zero, per non parlare della gestione dei fondi extraregionali e dei rapporti di Schifani col parlamento, quasi inesistenti”.