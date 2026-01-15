De Luca (M5s): “Emendamento fake? Noi abbiamo votato contro”

"Ci siamo opposti e chiesto il voto palese perché rimanesse traccia della votazione"

PALERMO – “Sta girando un video in cui si parla di un emendamento che, su proposta del collega La Vardera, è stato approvato nella scorsa finanziaria a seguito di un suo accordo con il presidente dell’Ars Galvagno e con il governo Schifani. Lo stesso La Vardera, che lo ha proposto, rivela oggi che l’emendamento è privo di significato e che il suo era un modo per testimoniare le storture dell’Ars. Queste storture nascono da un metodo errato che, quando applicato per accontentare qualche deputato e convincerlo a votare la manovra, porta la maggioranza ad approvare articoli che possono anche creare danni, storture o favoritismi, e persino norme fake come quella in questione“, lo dichiara il capogruppo all’Ars del M5s Antonio De Luca tramite una nota.

“Il comma incriminato – ha aggiunto De Luca – era infatti inserito nel ‘minimaxi’ che è stato portato in nottata a fine aula, contro il quale abbiamo fatto il diavolo a quattro, abbandonando anche l’aula, e chiedendo la votazione per parti separate con voto segreto e palese. Per questa norma e per tutte le altre inserite all’ultimo minuto ci siamo opposti e abbiamo chiesto il voto palese perché rimanesse traccia della votazione. Gli atti parlamentari e la registrazione d’aula testimoniano che il MoVimento 5 Stelle, avendo compreso quel che stava accadendo, ha votato contro”.

L’emendamento in questione destina un milione di euro ai Comuni dotati di un improbabile “ambito di coordinamento territoriale intersettoriale”. Una proposta ‘burla’ di Ismaele La Vardera, deputato regionale di Controcorrente.