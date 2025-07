Antonio De Luca: “No a film su Biagio Conte ennesimo disastro di FdI”

"Chiederemo l'accesso agli atti", dice il capogruppo del M5S all'Ars

PALERMO – “Il no al finanziamento alla serie su Biagio Conte non è che l’ennesimo disastro targato FdI all’assessorato al Turismo, Schifani ora non può più far finta di nulla. La smetta di girarsi dall’altro lato e tolga una volta per tutte l’assessorato ai meloniani, cosa che chiediamo da anni”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca. “Il connubio Fratelli d’Italia-assessorato Turismo – dice De Luca – è una sequela ininterrotta di fallimenti e operazioni opache che parte da Cannes, passa per See Sicily per arrivare alle vicende finite in questi giorni sotto la lente della magistratura assieme all’operato dell’assessora Amata, oggi sotto indagine.

La misura ormai è più che colma: fino a quando Schifani sopporterà tutto questo? Fino a quando è disposto a mortificare lo sviluppo di questo nevralgico settore solo per non dispiacere a Meloni e La Russa?”.

“Il mancato finanziamento della serie su Biagio Conte – continua De Luca – lascia interdetti. Ci chiediamo quali kolossal e produzioni destinate a rimanere memorabili abbiano potuto sbarrare la strada ad un’opera sicuramente socialmente meritoria, e che, apprendiamo dalla stampa, aveva raggiunto tutti i punteggi per accedere al finanziamento. Staremo a vedere. Intanto chiederemo l’accesso agli atti per avere fino all’ultimo dettaglio di questa, ennesima, incresciosa vicenda, mentre proporremo nella prossima variazione di bilancio un emendamento per salvare la serie, accogliendo l’appello della Missione speranza e carità”.