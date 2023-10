De Lucia: “Con Messina Denaro ha vinto lo Stato, Cosa nostra si riorganizza”

Le parole del procuratore di Palermo

FIRENZE – “Con l’arresto di Matteo Messina Denaro ha vinto lo Stato, quello con la S maiuscola”. Lo ha detto Maurizio De Lucia, procuratore di Palermo, intervenendo nel corso della festa de Il Foglio, che si svolge a Firenze.

L’entusiasmo della gente

“Quel giorno – ha aggiunto il capo della Procura di Palermo – ho registrato una serie di entusiasmi tra la gente normale, che è scesa in strada ad applaudire, e questo a Palermo anni prima non era immaginabile. Ha certamente perso cosa nostra, non tutta, perché da quel giorno è iniziata la partita della riorganizzazione”.