Debutto ‘amichevole’ del Catania: 6-0 al Valletta con un occhio al mercato

Al Massimino il preludio del via alla nuova stagione

CATANIA – Un perentorio “cappotto”, 6-0 ai maltesi del Valletta, firmato dal Catania che si presenta ambizioso ai nastri di partenza della nuova stagione.

Catania-Valletta

Catania-La Valletta, passerella rossazzurra ad una settimana esatta dall’inizio della stagione agonistica, fissato per il 17 agosto in occasione del match di Coppa Italia a Crotone a cui seguirà la prima di campionato al “Massimino” contro il Foggia.

Il mercato

E, proprio nell’imminenza della gara amichevole contro i maltesi del Valletta F.C., il club rossazzurro ha ufficializzato l’ingaggio di Michele D’Ausilio, proveniente dall’Avellino, che si aggiunge ad un altro centrocampista, Aloi arrrivato dalla Ternana. Nelle prossime ore Toscano potrebbe “abbracciare” anche due puntelli per il reparto offensivo, il blucerchiato Leonardi ed il bomber Caturano che arriverebbe dal Potenza. Intanto, nell’amichevole contro la formazione maltese, il tecnico rossazzurro non ha potuto schierare capitan Di Tacchio (fermo ai box per infortunio), gli acciaccati Rolfini e Stoppa, Luperini e Frisenna.

Il match

Il Catania pressa subito l’avversario, sbloccando il risultato dopo appena cinque minuti con Di Gennaro lesto a girate in rete da due passi un pallone calciato dalla bandierina da Cicerelli e corretto dal colpo di nuca di Forte.

Ancora cinque giri di lancette e Jimenez timbra il palo con una gran conclusione dal limite. Ci prova anche Cicerelli che costringe Adilson ad una coreografica deviazione in tuffo con il raddoppio che si materializza poco dopo la mezzora quando, sull’ennesimo cross dalla bandierina di un Cicerelli già in forma campionato, Casasola corregge la traiettoria per l’accorrente Quaini che sbatte il pallone in rete.

Nella ripresa, largo ai numerosi “cambi”: subentrano Aloi, Martic e Pieraccini subentrano a Quaini, Di Gennaro e Ierardi. Gli ospiti mettono il naso fuori dalla metà campo con Radic che fugge via in contropiede ma Dini si fa trovare pronto. Il tris rossazzurro arriva al 20° della ripresa quando Donnarumma ribadisce in rete la respinta di Adilson sul tentativo di Forte ma la “perla” è di Cicerelli che, poco prima della mezzora, pennella una punizione delle sue con applausi scroscianti che lo accompagnano alla successiva sostituzione. Nel finale timbra il cartellino anche D’Andrea che devia imparabilmente di testa il cross di Raimo.

Un buon test per i ragazzi di Mimmo Toscano, viatico incoraggiante per una stagione da protagonisti. Buone le trame intraviste e l’intesa tra i reparti… aspettando che anche il reparto offensivo trovi la quadra.

Tabellino

CATANIA – VALLETTA 6-0

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini (dal 28°s.t. Bethers), Ierardi (dal 1°s.t. Pieraccini), Di Gennaro (k) (dal 1°s.t. Martic), Celli (dal 39°s.t. Ortoli), Casasola (28°s.t. Raimo), Corbari (dal 39°s.t. Giardina), Quaini (dal 1°s.t. Aloi), Donnarumma (dal 28°s.t. D’Andrea), Jimenez (al 43°s.t. Coriolano), Cicerelli (dal 28°s.t. Allegretto), Forte (dal 28°s.t. Lunetta).

A disposizione: Bottaro, Capuana.

Allenatore: Mimmo Toscano

VALLETTA F.C.(4-2-3-1) – Adilson, Brewer (dal 28°s.t. Cassar), Borg, Radic, Ellul (dal 1°s.t. Micallef), Azzopardi (dal 14°s.t. Yankham), Paiber (k) (dal 28°s.t. Muscat), Aldama, Messias (dal 22° s.t. Mbende), Ewurum (dal 1°s.t. Mendoza), Jefferson (dal 14°s.t. Ciocolau).

A disposizione: Aquilina, Frendo, Melillo, Baldacchino, Ohaka, Zammit.

Allenatore: Thane Micallef.

Arbitro: Ferdinando Emanuel Toro di Catania.

Assistenti:Riccardo Leotta (Acireale) e Giuseppe Minutoli (Messina).

Ammonito: Quaini (CT).