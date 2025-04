La denuncia del vicepresidente del Primo municipio, Arcidiacono

CATANIA – “E’ necessario porre l’attenzione sulle problematiche che si riscontrano quotidianamente a Catania in Piazza Carlo Alberto, sede del più importante mercato rionale della città, divenuto negli anni anche attrazione turistica”. E’ quanto dichiara il vicepresidente del Primo Municipio di Catania Giuseppe Arcidiacono.

“Tra le numerose proposte fatte in consiglio di municipalità è stato sollevato – spiega Arcidiacono – il problema dei bagni pubblici di via Candio che versano in pessime condizioni igienico-sanitarie. E’ necessario effettuarne il ripristino per offrire un servizio di assoluta necessità alla cittadinanza, ma soprattutto a turisti e commercianti che vivono quotidianamente il mercato storico di piazza Carlo Alberto”.

Le problematiche legate al degrado

“Persistono – continua il vicepresidente del primo municipio – anche delle gravi problematiche in termini di manutenzione stradale. Sono diverse le basole laviche divelte e svariate le buche sulla pavimentazione. Per non parlare delle caditoie che da tempo non vengono ripulite”.

“Un’altra problematica atavica di Piazza Carlo Alberto – dice ancora Arcidiacono – è la sosta selvaggia, con la presenza di parcheggiatori abusivi che diverse volte si sono resi protagonisti di atti di violenza nei confronti di cittadini e forze dell’ordine”.

La proposta per piazza Carlo Alberto

“In questo senso ho proposto che nelle ore di pulizia e lavaggio della stessa piazza – sottolinea ancora – dopo la chiusura del mercato, venga chiusa al transito per garantire una maggior sicurezza, se è vero che, dopo i lavaggi, il manto stradale diventa pericolosissimo e negli anni non sono mancati gli incidenti”.

“Lancio un appello – conclude – all’amministrazione Trantino, perché si possa prima possibile trovare una soluzione a questi numerosi problemi”.