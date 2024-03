Deichmann apre tre nuovi negozi a Palermo, Catania e Bagheria

Venticinque nuovi posti di lavoro. Il primo store a inaugurare sarà quello di via Ugo La Malfa nel capoluogo

PALERMO – Deichmann, il più grande rivenditore di scarpe in Europa, annuncia l’apertura di tre nuovi negozi in Sicilia nelle città di Palermo, Catania e Bagheria. Nel mese di marzo sarà inaugurata giovedì 7 la nuova filiale di Palermo (Via Ugo La Malfa 168/170), a cui seguiranno giovedì 14 l’opening di Catania (Via Giacomo Leopardi 70) e giovedì 21 l’inaugurazione di Bagheria (Via Dante Alighieri 28).

I tre nuovi negozi consolidano la presenza del brand in Sicilia, aggiungendosi ai 14 punti vendita già aperti nella regione e creando 25 posti di lavoro, dice l’azienda.

Il commercio a Palermo sta vivendo una fase di prossime aperture di cui abbiamo parlato pochi giorni fa in questo servizio.