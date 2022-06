Delibera dell’Asp, lavoratori della Fiera in stato di agitazione

La nota in cui si annuncia il sit-in

“Apprendiamo con grande stupore ed amarezza la delibera n 00951 del 23 Giugno 2022 del Direttore Generale Daniela Faraoni, che riduce ulteriormente il monte ore del personale impiegato per L’emergenza covid. Questa decisione incomprensibile in un momento storico in cui il numero dei contagi è in netto aumento oltre il 60% e l’Rt superiore ad 1, espone i cittadini dell’area Metropolitana di Palermo a gravi rischi, legati alla diffusione del virus, non per ultimo, questa decisione da parte del Direttore Generale, lede la dignità lavorativa e professionale di tante figure impiegate che, sin dal primo giorno di lavoro, con spirito di abnegazione e sacrificio, si sono dedicati ai cittadini”.

“Inoltre hanno inventato un altro modo di fare sanità che, questa città sconosceva. Per tale ragione i lavoratori in stato di agitazione, chiedono un incontro con il D.G ed annunciano un sit-in giorno 29 Giugno alle ore 9:00, sotto la sede della Direzione Generale dell’Asp, in via G.Cusmano, Palermo”. Lo scrivono in una nota i lavoratori per l’emergenza Covid della Fiera del Mediterraneo.