Dell’Utri ‘Noi con l’Italia si struttura a Messina, una nostra lista alle Comunali’

Convocati gli elettori che hanno sottoscritto l'adesione al partito, al fine di costituire il Coordinamento comunale

In vista delle importanti sfide elettorali e politiche che interesseranno la Città Metropolitana di Messina, il coordinatore provinciale on.Roberto Corona ha convocato nostri elettori che hanno partecipato alla prima assemblea nazionale a Palermo di ‘Noi con l’Italia’ e che hanno sottoscritto l’adesione al partito, al fine di costituire il Coordinamento comunale e in attesa di svolgere il congresso elettivo con tutti gli iscritti’. Cosi Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Noi con l’Italia-Cantiere popolare, il partito che ha in Maurizio Lupi e in Saverio Romano il suo vertice.

‘Affiancheranno Roberto Corona – prosegue Dell’Utri – la coordinatrice Pinella Aliberti e i due vice Pinuccio Puglisi e l’on Marcello Greco. 14 i componenti: Carmelo Briante, Fabio Cardile, Enzo Carditello,Patrizia Causarano, Antonino Ceraolo, Monica Fiorello, Angelo Fiumara, Rossella Giorgianni, Pina Giustino, Assunta Massaro, Roberto Pilot, Gino Sidoti, Carlo Vaccarini, Giovanni Villari.

Il direttivo, dopo la ratifica degli organismi regionali, sarà ampliato con altri responsabili dell’esecutivo comunale e dai Candidati al Consiglio Comunale.