Motta Sant’Anastasia, scontro tra democristiani: “Cuffaro stia sereno…”

Interviene Andrea Saraniti della Democrazia Cristiana di Angelo Sandri

CATANIA – “Vogliamo tranquillizzare il dott. Cuffaro ed i suoi Cuffariani – dichiara il segretario regionale Vicario della Democrazia Cristiana della Sicilia Andrea Saraniti (Catania) – per la recente polemica innescata nei confronti della Democrazia Cristiana che si riconosce nell’attuale Segretario politico nazionale D.C. dott. Angelo Sandri (Cervignano del Friuli/in provincia di Udine)”.

“I “cuffariani” infatti sono molto agitati nel tentare di contrastare l’accordo che la Democrazia Cristiana

siciliana ha raggiunto in quel di Motta Sant’Anastasia (CT), affermando che da parte loro non esiste

nessun accordo. E’ tutto vero, ma solo secondo il loro punto di vista. Vanno però inequivocabilmente chiariti dei punti, che permettano di capire l’attuale situazione politica in atto in regione Sicilia. come nel resto del nostro Paese”.



“In primis va sottolineato che gli accordi elettorali raggiunti a Motta Sant’Anastasia (CT) sono stati discussi e sottoscritti con la Democrazia Cristiana, che attualmente vede come proprio con Segretario politico nazionale il dott. Angelo Sandri. Non stiamo dunque parlando della Democrazia Cristiana cosiddetta Nuova (ogni tanto i “cuffariani” dimenticano che il nome del loro partito è questo). Noi invece rappresentiamo la Democrazia Cristiana avente come proprio simbolo lo Scudo crociato (di colore rosso, con la scritta Libertas sulla banda orizzontale della croce) che fu di Don Sturzo, De Gasperi e Aldo Moro. Come anche i “cuffariani” dovrebbero sapere, infatti, la Democrazia Cristiana non è mai stata sciolta ad essere ancor oggi vigente ed attiva, oggi più che mai, nonostante altre sedicenti organizzazioni tentino in tutte le maniere di metterla in ombra”.



“In Sicilia dunque la Democrazia Cristiana sta trovando una sua nuova primavera, cosa che pare infastidire molto il “lupus Cuffaro”. Ma dovrà pur farsene una ragione e con immutata simpatia lo invitiamo a stare sereno! Lo afferma Andrea Saraniti, Segretario politico regionale Vicario della Democrazia Cristiana della Sicilia ed anche tra i principali artefici degli accordi elettorali a Motta Sant’Anastasia (CT). E’ affiancato anche dall’Architetto Giuseppe Alessi, nipote dello storico e omonimo Avvocato nel cui studio legale il 15 dicembre del 1943 si tenne la prima riunione ufficiale della Democrazia Cristiana italiana (cfr Raccolta degli atti ufficiali della D.C. – periodo 1943-1959 – Edizione cinque lune – Roma – anno 1962)”.

“Proprio l’Architetto Giuseppe Alessi è Presidente del Comitato degli iscritti della Democrazia Cristiana del 1992-93 ed ha preso parte (eletto anch’egli nel Consiglio nazionale della D.C.) al recente XXIV Congresso nazionale D.C. svoltosi a Roma nei giorni 15/16 dicembre 2023. Un tanto ad inconfutabile dimostrazione della continuità storica del partito della Democrazia Cristiana! Le fila del partito si stanno ingrossando notevolmente, negli ultimi mesi, anche in Sicilia, nella continuità di un impegno a servizio del popolo, nella libertà e nella democrazia. Al dott. Cuffaro, comunque, il segretario Andrea Saraniti invia un cordiale e democristiano saluto“.