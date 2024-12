“Al cuore della democrazia vi sono le persone, la libertà e l’umanità”

Il messaggio dell'arcivescovo al prefetto e agli amministratori

CATANIA – “Al cuore della democrazia vi sono le persone, le relazioni e le comunità a cui esse danno vita, le espressioni civili, sociali, economiche che sono frutto della loro libertà, delle loro aspirazioni, della loro umanità: questo è il cardine della nostra Costituzione”.

Lo ha detto l’arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna, incontrando il prefetto, gli amministratori e i politici in prossimità del Natale e del Nuovo Anno.

“Mentre siete al servizio del bene comune siete anche coloro che danno un volto alla vita democratica del Paese, a vari livelli, coloro che sollecitano alla partecipazione alla vita pubblica, che si preoccupano che ci sia una costante alfabetizzazione della democrazia, alla quale ingenti masse di ragazzi che vivono nelle periferie, per il modo con cui vivono il loro approccio alla scuola, rischiano di essere escluse”.

Il presule ha poi ricordato che “come Chiesa, con il Cantiere per Catania e quest’anno con la fondazione dell’Istituto per la formazione socio-politica ‘Sant’Agata per Catania’, abbiamo voluto offrire ad adulti e giovani un’opportunità di formazione alla vita democratica del Paese e della Città, non certo una scuola di partito”.

Quindi, l’auspicio che “ciascuna compagine politica, al suo interno, organizzi percorsi volti a formare alla democrazia, ad un pensiero politico solido, i propri aderenti, avendo come “faro” la nostra Costituzione, il senso di democrazia non solo procedurale, ma sostanziale, che ne promana”.