Denise Pipitone compie 23 anni, murale a Mazara del Vallo

Il padre: "Struggente per noi rimanere sospesi senza verità"

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – “Tesoro, in questi lunghi anni, non c’è stato un giorno in cui il mio pensiero e la mia vita non siano state dedicate a te. Il compleanno del proprio figlio dovrebbe essere un occasione in cui la famiglia si riunisce gioendo di quella ricorrenza ma per me, soprattutto ogni 26 di ottobre non è stato cosi. Gli anni passano e anche in fretta, a volte mi sento solo, svuotato dal mio essere. Vorrei che la mia vita non fosse andata così. Tutto quello che avevo progettato e desiderato è stato calpestato dalla crudeltà umana. Ormai il bastone del mio quotidiano vivere è la sofferenza che riesco a mascherare bene dietro ogni mio sorriso”. A scriverlo sui social è Pietro Pulizzi, padre di Denise Pipitone, scomparsa l’1 settembre 2004 da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, quando aveva 4 anni.

Intanto a Mazara del Vallo è comparso un murale, disegnato sotto i portici del seminario vescovile, dedicato a Denise Pipitone. A realizzare il murale è stato l’artista marsalese Fabio Ingrassia.

“Realizzare un dipinto per lei significa tenerla viva nel cuore e nell’anima – ha scritto sui social Ingrassia -, tra la sua gente, nella sua città, che le ha dato e le ha tolto tutto”.

“Se non fosse stato per Piera, la tua mamma – continua il messaggio del padre -, forse avrei già mollato, gettato la spugna e mi sarei lasciato trascinare dal tempo vuoto, chissà. Mi fa male pensare d’invecchiare senza averti accanto e non poter gioire nel vederti crescere negli anni. È struggente per noi rimanere sospesi, nell’attesa di sapere dove sei, la verità. Pur di riportarti a casa, per te, avrei dato anche la mia vita se fosse stato necessario”.

“Le mie parole forse buttate al vento, le lancio all’interno di una bottiglia che getto nella burrasca del mio mare. Spero possa raggiungerti, ovunque tu sia, figlia adorata. Perché tu esisti! Non so dove, ma esisti e prima o poi ti troveremo. Sappi che finché avremo vita – conclude Pietro Pulizzi -, mamma e papà e tutti coloro che ti vogliono bene, non smetteremo mai di cercarti. Noi non molliamo! Tantissimi auguri Denise, per ogni anno trascorso, Buon compleanno. Alla mia dolcissima rondinella, il tuo papà Pietro”.