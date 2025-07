Fumo dall’aereo durante il decollo, i passeggeri si lanciano dagli scivoli

Scene di panico tra i passeggeri

Paura all’aeroporto internazionale di Denver, dove un volo della compagnia American Airlines diretto a Miami è stato costretto a interrompere la partenza per un’avaria tecnica, innescando un’evacuazione d’emergenza sulla pista.

Il Boeing 737 MAX 8 si preparava al decollo quando, durante la fase di accelerazione, un guasto a uno degli pneumatici ha costretto il pilota a fermare bruscamente il velivolo.

Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco di Denver, l’incidente è avvenuto mentre l’aereo si trovava ancora a terra evitando il peggio.

Incidente aereo Denver, la testimonianza di un passeggero

A bordo vi erano 173 passeggeri e sei membri dell’equipaggio, tutti evacuati in sicurezza grazie all’intervento rapido del personale. Alcuni testimoni hanno raccontato momenti di grande tensione.

Tra loro, Mark Tsurkis, residente tra Colorado Springs e Miami, che ha così descritto l’accaduto: “Durante la corsa in pista abbiamo sentito un forte boato, poi il rallentamento improvviso. Una ruota si è staccata ed è passata vicino all’aereo. Ho subito capito che c’era un problema serio”.

Cosa ha detto la compagnia aerea

American Airlines ha confermato che si è trattato di un’anomalia a un pneumatico, specificando che l’aereo è stato ritirato dalla flotta operativa per accertamenti tecnici.

Sempre secondo la testimonianza di Mark Tsurkis, poco dopo l’arresto del velivolo è comparso del fumo proveniente dalla parte posteriore, circostanza che ha reso necessario l’uso degli scivoli di emergenza per evacuare i passeggeri.

Incidente aereo Denver, come stanno i passeggeri

Nonostante il panico, il bilancio è contenuto: cinque persone hanno riportato lievi escoriazioni e sono state curate in loco, mentre un’altra è stata trasportata in ospedale con ferite di lieve entità. Alcuni passeggeri, nel tentativo di portare con sé i bagagli a mano, sarebbero caduti durante la discesa.

“Se il problema si fosse verificato pochi secondi dopo, mentre eravamo in volo, avrebbe potuto essere una tragedia. Siamo stati fortunati”, ha dichiarato ancora il passeggero elogiando il personale di bordo che ha mantenuto i nervi saldi.

American Airlines ha riprogrammato il viaggio con un nuovo aereo. La partenza, inizialmente prevista per le 13:12 ora locale, è slittata di diverse ore. I passeggeri sono arrivati in Florida intorno alle 2 del mattino. La Federal Aviation Administration ha avviato un’indagine per accertare la causa dell’accaduto.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA