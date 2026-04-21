 Depistaggio via D'Amelio, riparte il processo a 4 poliziotti
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Depistaggio strage di via D’Amelio, riprende il processo a 4 poliziotti

strage via D'Amelio
Appartengono alla squadra guidata da La Barbera che gestì il collaboratore Scarantino
LE INDAGINI
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CALTANISSETTA – È in corso davanti al Tribunale di Caltanissetta il processo “Depistaggio bis” sulla Strage di via D’Amelio, incentrato sulle presunte false testimonianze rese da quattro poliziotti in relazione alle indagini sull’attentato in cui morì il giudice Paolo Borsellino.

Imputati sono Maurizio Zerilli, Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi e Angelo Tedesco, tutti appartenenti al gruppo investigativo “Falcone-Borsellino”, la squadra guidata dall’allora capo della Squadra Mobile Arnaldo La Barbera che gestì il collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino.

Secondo l’accusa, i quattro avrebbero mentito o taciuto circostanze rilevanti nel corso del primo processo sul depistaggio, conclusosi con la prescrizione per altri tre poliziotti.

Il processo mira a chiarire le responsabilità nella gestione del falso pentito Vincenzo Scarantino, e a individuare eventuali livelli superiori che avrebbero orientato o coperto il depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio.

Scarantino, secondo l’accusa, sarebbe stato “indottrinato” dai poliziotti imputati nel primo processo per far sì che venissero accusati della strage persone innocenti. Il processo è presieduto dal giudice Giuseppina Chianetta.

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