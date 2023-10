Deposito di droga in centro storico, arrestato un 42enne

La marijuana è stata trovata in via Ospedale Vecchio

CATANIA – Un pregiudicato di 42 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di piazza Dante, a Catania, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno portato i militari a sospettare che l’uomo potesse detenere droga in casa, in una palazzina in via Ospedale Vecchio. Proprio nelle vicinanze della caserma dei militari e del Monastero dei Benedettini.

Una volta chiariti i dettagli del quadro investigativo in loro possesso e individuato l’immobile in questione, i militari sono intervenuti all’interno dell’edificio, rimanendo colpiti dal fortissimo odore acre, tipico della marijuana, che proveniva da una delle abitazioni. Rintracciato il 42enne sul posto di lavoro, i Carabinieri lo hanno quindi condotto al suo domicilio, iniziando le attività di ricerca.

La perquisizione in casa

Durante la perquisizione è stata rinvenuta, dentro un armadio della camera da letto, una sportina di plastica al cui interno erano occultati 11 involucri contenenti 50 grammi di marijuana ciascuno.

Al termine delle operazioni, la droga è stata quindi sequestrata per essere sottoposta agli accertamenti di laboratorio tesi a verificare il principio attivo, mentre il 42enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e lo ha posto ai domiciliari.