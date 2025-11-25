 Detenuto morto in carcere a Palermo, eseguita l'autopsia
Il ritrovamento del cadavere il 21 novembre in cella
1 min di lettura

PALERMO – È stata eseguita all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo, l’autopsia sul corpo di Nazzareno Raffaele Monte, il 78enne di Partinico condannato per l’omicidio di Leonardo Lauriano e detenuto dal 2022 al carcere Pagliarelli, trovato morto nella sua cella lo scorso 21 novembre.

In base all’esame, disposto dal magistrato per chiarire con le cause del decesso, Monte sarebbe morto per cause naturali. I medici legali hanno comunque effettuato una serie di prelievi di tessuti, campioni fondamentali per completare tutte le verifiche necessarie. Solo con questi accertamenti sarà possibile stabilire in modo definitivo cosa abbia provocato il decesso.

Nel corso della prima ispezione sul corpo del detenuto il medico legale non aveva rilevato segni di violenza. La salma è stata riconsegnata alla famiglia per celebrare i funerali. 

