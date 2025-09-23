L'operazione della polizia

PALERMO – Detenzione e spaccio di crack a Palermo, arrestato un 19enne. Il giovane, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, è stato intercettato da una pattuglia della polizia in via Ottavio d’Aragona. Quando ha visto la volante il giovane si è fermato e ha cercato senza riuscirci di buttare qualcosa tra le auto in sosta.

Gli agenti lo hanno raggiunto e sottoposto a perquisizione. Tra gli indumenti intimi aveva nascosto dosi di crack e nel borsello 200 euro, presunto provento di spaccio. La perquisizione è stata estesa all’abitazione del 19enne dove sarebbero state rinvenute altre dosi di crack e materiale per il confezionamento per un peso complessivo di 55 grammi. Durante la perquisizione il giovane ha tentato di ostacolare i poliziotti e dovrà rispondere anche di resistenza. Il 19enne è stato arrestato e lo stupefacente sequestrato.