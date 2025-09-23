 Detenzione e spaccio di crack a Palermo, arrestato un 19enne
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Detenzione e spaccio di crack a Palermo, arrestato un 19enne

L'operazione della polizia
VIA OTTAVIO D'ARAGONA
di
1 min di lettura

PALERMO – Detenzione e spaccio di crack a Palermo, arrestato un 19enne. Il giovane, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, è stato intercettato da una pattuglia della polizia in via Ottavio d’Aragona. Quando ha visto la volante il giovane si è fermato e ha cercato senza riuscirci di buttare qualcosa tra le auto in sosta.

Gli agenti lo hanno raggiunto e sottoposto a perquisizione. Tra gli indumenti intimi aveva nascosto dosi di crack e nel borsello 200 euro, presunto provento di spaccio. La perquisizione è stata estesa all’abitazione del 19enne dove sarebbero state rinvenute altre dosi di crack e materiale per il confezionamento per un peso complessivo di 55 grammi. Durante la perquisizione il giovane ha tentato di ostacolare i poliziotti e dovrà rispondere anche di resistenza. Il 19enne è stato arrestato e lo stupefacente sequestrato.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI